ماكرون يدعو إلى تسوية للنزاع في ناغورني قره باغ عبر الدبلوماسية "حصرا"

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تسوية للنزاع بين أرمينيا وأذربيجان بشأن ناغورني قره باغ عبر السبل الدبلوماسية "حصرا"، وذلك على خلفية ورود "معلومات مثيرة للقلق" على حدودهما، حسبما أعلن الإليزيه.



وتحدث ماكرون مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان "في سياق تقارير مثيرة للقلق عن تكديس أذربيجان وسائل عسكرية على الحدود مع أرمينيا وبالقرب من قره باغ".



وأكد ماكرون مجددا تمسكه بـ"حل الأزمة الإنسانية في ناغورني قره باغ" وبـ"تسوية عادلة ودائمة للنزاع، امتثالا للقانون الدولي وعبر القناة الدبلوماسية حصرا".



واتهمت أرمينيا أذربيجان بالتحضير لـ"استفزاز عسكري" ضدّ قواتها ونشر عناصر على طول الحدود المشتركة بين البلدين اللدودين وقرب إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه، وهو ما سارعت باكو الى نفيه.



وتتنازع الجمهوريتان السوفياتيتان السابقتان منذ أكثر من ثلاثين عاما السيطرة على منطقة ناغورني قره باغ ذات الغالبية الأرمينية.



وتصاعد التوتر بين باكو ويريفان بشدّة في الأشهر الأخيرة، وتبادل الطرفان التهم بشنّ هجمات عبر الحدود.