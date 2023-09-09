الاتحاد الإفريقي يصبح رسميا عضوا في مجموعة العشرين

أصبح الاتحاد الإفريقي رسميا عضوا في مجموعة العشرين بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي تستضيف بلاده القمة المنعقدة في نيودلهي.



واعلن مودي في كلمته الافتتاحية أنه "بموافقة الجميع، أطلب من رئيس الاتحاد الإفريقي أن يأخذ مكانه كعضو دائم في مجموعة العشرين".



وقد انتقل رئيس الاتحاد الإفريقي بعد ذلك للجلوس إلى جانب قادة دول مجموعة العشرين.

