"بهارات" في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي

لوحظ أن كلمة"بهارات"بدل "الهند"، كُتبت على اللوحة التعريفية للبلد، الموضوعة أمام رئيس وزراء البلاد ناريندرا مودي في قمة مجموعة العشرين المنعقدة في نيودلهي.



يُذكر أن الحكومة الهندية تسعى إلى طرح مشروع قانون يتعلق بإعادة تسمية دولة الهند إلى "دولة بهارات".