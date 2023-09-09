بوتين: لتعزيز التعاون مع كوريا الشمالية على كل المحاور

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الزعيم الكوري الشمالي لمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس النظام في بيونغ يانغ، داعيا إلى تعزيز التعاون مع كوريا الشمالية على كل المحاور.



وكانت بيونغ يانغ احيت الذكرى الخامسة والسبعين لإعلان جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية بعرض عسكري شارك فيه الزعيم الكوري الشمالي.



وكشفت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن وفدين صينياً وروسياً حضرا العرض العسكري لقوات شبه عسكرية، مشيرة الى أن العرض لم يشارك فيه جنود الجيش النظامي كما جرت العادة.