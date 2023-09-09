مودي يعلن التوصل إلى توافق بشأن الإعلان الختامي لقمة مجموعة العشرين

أعلن رئيس الوزراء الهندي ومضيف قمة مجموعة العشرين ناريندرا مودي السبت أن المجموعة توصلت إلى توافق حول الإعلان الختامي لزعمائها.



وقال مودي: "نتيجة العمل الشاق الذي قام به فريقنا، وبدعمكم، توصلنا إلى توافق في الآراء حول الإعلان الختامي لقمة قادة مجموعة العشرين في نيودلهي"، مضيفا: "أنا أعلن اعتماده".