الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
جبل لبنان
28
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
29
o
الجنوب
28
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
علي رضا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
جبل لبنان
28
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
29
o
الجنوب
28
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ترامب يواجه محاكمة مدنية لمدة ثلاثة أشهر في نيويورك بتهمة الاحتيال
أخبار دولية
2023-09-09 | 07:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ترامب يواجه محاكمة مدنية لمدة ثلاثة أشهر في نيويورك بتهمة الاحتيال
يواجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ونجلاه، محاكمة مدنية تستمر ثلاثة أشهر بتهمة الاحتيال، من تشرين الأول إلى عيد الميلاد، حيث تتّهم محاكم ولاية نيويورك ترامب بـ"تضخيم" أصوله بمليارات الدولارات بين عامي 2011 و2021.
وكان أحد قضاة محكمة نيويورك قرّر أنّ هذه المحاكمة التي لا تضمّ هيئة محلّفين ستبدأ في الثاني من تشرين الأول في مانهاتن. وفي أمر أعلنه الجمعة، أشار إلى أنّ المرافعات ستستمر حتى 22 كانون الأول، أي قبل وقت قصير من الانتخابات التمهيدية الأولى للحزب الجمهوري في 15 كانون الثاني في ولاية أيوا (وسط). ويعدّ دونالد ترامب، الذي يحلم بالعودة إلى البيت الأبيض، الأوفر حظا للفوز في هذه الانتخابات.
ومن المقرّر عقد جلسات الاستماع الأولية في نهاية أيلول.
وقبل هذه المحاكمة المدنية، أحالت المدعية العامة لولاية نيويورك (أي ما يعادل وزيرة العدل الإقليمية) ليتيسيا جيمس على المحكمة العليا المحلية الجمعة، مئات الصفحات من الوثائق الاتهامية ضد دونالد ترامب وابنيه الأكبرين، دونالد جونيور وإريك.
ويأتي ذلك لدعم الشكوى التي قدمتها القاضية في أيلول 2022، للمطالبة بتعويضات قدرها 250 مليون دولار من ترامب وابنيه ومجموعة عائلة ترامب، عن أضرار بتهمة الاحتيال الضريبي والمالي.
وتتهم هذا المدعية العامة، الملياردير الجمهوري وأبنيه بالتلاعب "عمداً"، صعوداً وهبوطاً، بتقييمات أصول المجموعة المكوّنة من نوادي غولف وفنادق فاخرة وغيرها من الممتلكات، بغية الحصول على قروض بشروط أفضل من البنوك أو لتخفيض الضرائب عليها.
ووفق وثائق قضائية كشفت عنها جيمس في 30 آب، يُشتبه في أنّ ترامب "قام زوراً بتضخيم قيمة أصوله بمليارات الدولارات" كلّ عام بين عامي 2011 و2021 - بما في ذلك عندما كان رئيساً من العام 2017 إلى العام 2021. وتمّ تقدير هذه الاختلافات بـ"17 في المئة إلى 39 في المئة، أو ما بين 812 مليون دولار و2,2 مليار دولار" كلّ عام.
وفي تقدير "حذِر" جديد أصدره مكتب النيابة العامة الجمعة، فإنّ المبالغة في تقدير أصول ترامب تراوح "بين 1,9 مليار دولار و3,6 مليارات دولار سنوياً".
وكان ترامب قد ندّد مراراً بقضية "سخيفة" تقودها قاضية أميركية سوداء "عنصرية".
أخبار دولية
ترامب
محاكمة مدنية
نيويورك
الاحتيال
التالي
مجموعة العشرين تدعم جهود زيادة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030
مودي يعلن التوصل إلى توافق بشأن الإعلان الختامي لقمة مجموعة العشرين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-07-18
اتهام "ناخبين زائفين" من أنصار ترامب في ولاية ميشيغن بالتآمر والاحتيال
أخبار دولية
2023-07-18
اتهام "ناخبين زائفين" من أنصار ترامب في ولاية ميشيغن بالتآمر والاحتيال
0
أخبار لبنان
2023-09-07
المرتضى: بإصرارنا أنجزنا إسترداد آثارنا من نيويورك وثمة تعاون مع المدعي العام الأميركي وجهود كبيرة للسفيرة عبير طه
أخبار لبنان
2023-09-07
المرتضى: بإصرارنا أنجزنا إسترداد آثارنا من نيويورك وثمة تعاون مع المدعي العام الأميركي وجهود كبيرة للسفيرة عبير طه
0
أخبار لبنان
2023-09-07
المرتضى: عدد من قطع الفسيفساء المسروقة في طريق عودتها اليوم من نيويورك إلى لبنان
أخبار لبنان
2023-09-07
المرتضى: عدد من قطع الفسيفساء المسروقة في طريق عودتها اليوم من نيويورك إلى لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-30
إليكم النقاط التي فاوض عليها لبنان في كواليس نيويورك حول قرار التجديد لليونيفيل
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-30
إليكم النقاط التي فاوض عليها لبنان في كواليس نيويورك حول قرار التجديد لليونيفيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:25
وزير الخارجية الأوكراني: كييف "لن تنسى" المساعدات الإنسانية اليابانية
أخبار دولية
13:25
وزير الخارجية الأوكراني: كييف "لن تنسى" المساعدات الإنسانية اليابانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
مواطن لبناني يتحدث للـLBCI عن لحظات وقوع الزلزال في المغرب
تقارير نشرة الاخبار
13:11
مواطن لبناني يتحدث للـLBCI عن لحظات وقوع الزلزال في المغرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:04
غضب الطبيعة يسجل مرة جديدة دماراً وموتاً... وهذه المرة في المغرب
تقارير نشرة الاخبار
13:04
غضب الطبيعة يسجل مرة جديدة دماراً وموتاً... وهذه المرة في المغرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:02
فاجعة في زلزال المغرب... امرأة تفقد زوجها وأبناءها
تقارير نشرة الاخبار
13:02
فاجعة في زلزال المغرب... امرأة تفقد زوجها وأبناءها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-09-06
أجّرت نصف سريرها مقابل 631 دولارًا شهريًا... امرأة تبتكر طريقة "غريبة" لكسب المال!
منوعات
2023-09-06
أجّرت نصف سريرها مقابل 631 دولارًا شهريًا... امرأة تبتكر طريقة "غريبة" لكسب المال!
0
أخبار دولية
03:15
"بهارات" في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي
أخبار دولية
03:15
"بهارات" في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي
0
تقارير نشرة الاخبار
07:52
أعنف المعارك تُسجل في مخيم عين الحلوة
تقارير نشرة الاخبار
07:52
أعنف المعارك تُسجل في مخيم عين الحلوة
0
فنّ
04:55
هيفاء وهبي بعد زلزال مراكش وارتفاع عدد الضحايا: صلّوا للمغرب
فنّ
04:55
هيفاء وهبي بعد زلزال مراكش وارتفاع عدد الضحايا: صلّوا للمغرب
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
مواطن لبناني يتحدث للـLBCI عن لحظات وقوع الزلزال في المغرب
تقارير نشرة الاخبار
13:11
مواطن لبناني يتحدث للـLBCI عن لحظات وقوع الزلزال في المغرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:04
غضب الطبيعة يسجل مرة جديدة دماراً وموتاً... وهذه المرة في المغرب
تقارير نشرة الاخبار
13:04
غضب الطبيعة يسجل مرة جديدة دماراً وموتاً... وهذه المرة في المغرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:02
فاجعة في زلزال المغرب... امرأة تفقد زوجها وأبناءها
تقارير نشرة الاخبار
13:02
فاجعة في زلزال المغرب... امرأة تفقد زوجها وأبناءها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:01
كيف وقع زلزال المغرب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:01
كيف وقع زلزال المغرب؟
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 9-9-2023
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 9-9-2023
0
تقارير نشرة الاخبار
07:52
أعنف المعارك تُسجل في مخيم عين الحلوة
تقارير نشرة الاخبار
07:52
أعنف المعارك تُسجل في مخيم عين الحلوة
0
تقارير نشرة الاخبار
07:40
أكثر من حدث في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي
تقارير نشرة الاخبار
07:40
أكثر من حدث في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي
0
أخبار لبنان
04:46
أبو فاعور: التحدي الاساس هو قيام الدولة ولن يكون رئيس إلا بتسوية عادلة وليست لفريق على حساب فريق
أخبار لبنان
04:46
أبو فاعور: التحدي الاساس هو قيام الدولة ولن يكون رئيس إلا بتسوية عادلة وليست لفريق على حساب فريق
0
أخبار لبنان
04:07
إطلاق عملية إصدار إخراج القيد العائلي والفردي الكترونيا (فيديو)
أخبار لبنان
04:07
إطلاق عملية إصدار إخراج القيد العائلي والفردي الكترونيا (فيديو)
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
14:19
المعلمة اعترفت... تسللت الى منزل طالبها ومارست الجنس معه في منزله وفي المقابر؟!
منوعات
14:19
المعلمة اعترفت... تسللت الى منزل طالبها ومارست الجنس معه في منزله وفي المقابر؟!
2
فنّ
04:28
نجوى كرم في المغرب... هذا ما حصل معها بعد دقائق من الزلزال المدمّر! (فيديو)
فنّ
04:28
نجوى كرم في المغرب... هذا ما حصل معها بعد دقائق من الزلزال المدمّر! (فيديو)
3
أخبار دولية
00:49
في حصيلة أولية: 296 قتيلا و153 جريحا جراء زلزال ضرب المغرب ليل الجمعة السبت
أخبار دولية
00:49
في حصيلة أولية: 296 قتيلا و153 جريحا جراء زلزال ضرب المغرب ليل الجمعة السبت
4
أخبار لبنان
07:48
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: تعديل مدة ولاية مفتي الجمهورية حتى بلوغه سن السادسة والسبعين
أخبار لبنان
07:48
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: تعديل مدة ولاية مفتي الجمهورية حتى بلوغه سن السادسة والسبعين
5
خبر عاجل
02:42
الداخلية المغربية: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 632 قتيلا و329 مصابا
خبر عاجل
02:42
الداخلية المغربية: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 632 قتيلا و329 مصابا
6
منوعات
15:50
اغتصبوها جماعيا ثم أحرقوها حية في الفرن... قصة مأساوية لابنة الـ14 سنة التي اكتشف شقيقها هويتها من مجوهراتها!
منوعات
15:50
اغتصبوها جماعيا ثم أحرقوها حية في الفرن... قصة مأساوية لابنة الـ14 سنة التي اكتشف شقيقها هويتها من مجوهراتها!
7
خبر عاجل
11:54
حصيلة اشتباكات عين الحلوة اليوم: ٤ قتلى و٢٥ جريحا
خبر عاجل
11:54
حصيلة اشتباكات عين الحلوة اليوم: ٤ قتلى و٢٥ جريحا
8
صحف اليوم
00:36
اللجنة الخماسية لاجل لبنان تتوجه لتبني هذا المرشح للرئاسة (نداء الوطن)
صحف اليوم
00:36
اللجنة الخماسية لاجل لبنان تتوجه لتبني هذا المرشح للرئاسة (نداء الوطن)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More