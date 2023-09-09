مجموعة العشرين تدعم جهود زيادة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030

أعلن قادة مجموعة العشرين المجتمعين في نيودلهي السبت أنهم سيدعمون الجهود المبذولة لزيادة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول العام 2030، متعهّدين تسريع العمل لمكافحة تغير المناخ.



وجاء في بيان أن المجموعة "ستتابع وتشجع الجهود الرامية إلى زيادة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات". وأضاف: "نحن نلتزم تسريع التدابير لمواجهة الأزمات والتحديات البيئية بما فيها تغير المناخ".