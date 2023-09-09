مجموعة العشرين: "الأزمات المتتالية" تهدد النمو العالمي على المدى الطويل

حذرت مجموعة العشرين السبت من أن "الأزمات المتتالية" تهدد النمو العالمي على المدى الطويل متوقعة مزيدا من المصاعب في المستقبل.



وقالت المجموعة: "طرحت الأزمات المتتالية تحديات للنمو على المدى الطويل"، مشيرة خصوصا إلى "التشديد الملحوظ لشروط الحصول على تمويل على المستوى العالمي ما قد يؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف على صعيد الدين والتضخم المتواصل والتوتر الجيو-اقتصادي".