بوتين يصوّت عبر الإنترنت في الانتخابات المحلية ويدعو الروس إلى المشاركة

أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصوته عبر الإنترنت السبت في الانتخابات المناطقية التي تجري في روسيا وتستمرّ ثلاثة أيام، داعياً الروس إلى أن يحذوا حذوه ويشاركوا في الاقتراع.



وقال بوتين في مقطع فيديو نشره الكرملين: "أدعو سكان المناطق التي تجرى فيها الانتخابات حالياً إلى المشاركة".



وأضاف الرئيس الروسي وهو يجلس أمام جهاز الكمبيوتر في مكتبه: "...الإجراءات الانتخابية منظمة في بلادنا بأكثر الطرق راحة ممكنة".



وتمتدّ الانتخابات الأقاليم في روسيا، التي يتم تنظيمها لاختيار حكّام ونواب محليين ومسؤولين بلديين، على مدار ثلاثة أيام من الجمعة إلى الأحد، من أجل السماح لأكبر عدد ممكن من الناخبين بالتصويت، وفقاً للسلطات.



كذلك، يمكن التصويت عبر الإنترنت في الكثير من المناطق الروسية، بما في ذلك العاصمة موسكو.



وفي هذا العام، نظّمت روسيا أيضاً انتخابات في أربع مناطق أوكرانية خاضعة لسيطرتها، وهي زابوريجيا وخيرسون ودونيتسك ولوغانسك.



وقال بوتين قبل أن يصوّت عبر الإنترنت: "آمل أن يظهر كلّ واحد منكم نهجاً مدنياً مسؤولاً".



ويُعتبر الأحد اليوم الرئيسي لهذه الانتخابات إذ يشهد عادة تدفّقا أكبر للناخبين.



ومن المقرّر أن تُعلن النتائج الأولى خلال الليل من الأحد إلى الاثنين، بحسب اللجنة الانتخابية المركزية.