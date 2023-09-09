ارتفاع حصيلة الزلزال في المغرب إلى 1037 قتيلا

ارتفعت حصيلة الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب ليل الجمعة إلى 1037 قتيلا و1204 إصابات، من بينهم 721 في حالة حرجة، وفق آخر حصيلة رسمية أعلنتها وزارة الداخلية السبت.



وأعلنت الوزارة أن "عملية الإنقاذ متواصلة منذ ليلة أمس"، مشيرة إلى "تجنيد وحدات تدخل متخصصة مكونة من فرق البحث والإنقاذ"، فيما تشهد المرافق الصحية في مختلف المناطق المتضررة تعبئة شاملة لتقديم العلاجات اللازمة.