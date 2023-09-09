توقيفات جديدة في إيران قبيل ذكرى وفاة مهسا أميني

أوقفت السلطات الإيرانية ستة أشخاص يشتبه في تخطيطهم لاحتجاجات لإحياء الذكرى الأولى لوفاة الشابة مهسا أميني الأسبوع المقبل، وفق ما أعلنت وكالة "إرنا" الرسمية.



وأوضحت الوكالة أن الأفراد الذين أوقفوا "كانوا يخطّطون لتنظيم تجمّعات عبر الإنترنت" في وقت كان "المعارضون يدعون إلى الفوضى في مناسبة ذكرى" التظاهرات التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني.



وأدت وفاة الشابة الكردية الإيرانية البالغة 22 عاما أثناء احتجازها لدى الشرطة في 16 أيلول 2022 على خلفية عدم التزامها قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في الجمهورية الإسلامية، إلى تظاهرات حاشدة في إيران ضد النظام.



وبحسب الناشطين، قتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات.



وأوضحت "إرنا" أن الأشخاص الستة الذين أوقفوا شاركوا في هذه الحركة الاحتجاجية التي تصفها الحكومة بأنها "أعمال شغب" حرض عليها الغربيون.



وقد أوقفهم عناصر من جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد (جنوب غرب).



والثلاثاء، اعتقلت السلطات الايرانية عم مهسا أميني صفا علي بعدما أعلنت نهاية آب بدء محاكمة محامي عائلة أميني، صالح نكبخت، لتحدثه الى وسائل الإعلام عن القضية.