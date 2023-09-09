زلزال المغرب تابع... السفارة اللبنانية تعتزم القيام بحملة تبرع بالدم

علمت الـLBCI أن السفارة اللبنانية في المغرب تعتزم القيام بحملة تبرع بالدم من أبناء الجالية اللبنانية هناك لصالح بنك الدم المعروف بمركز تخثر الدم المغربي بالتعاون مع وزارة الصحة المغربية.



وعُلم أن المسؤولين اللبنانيين وعلى رأسهم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وضعوا كل إمكانياتهم بتصرف الدولة المغربية بعد الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد.



وقد علمت الـLBCI أن سفير لبنان لدى المغرب زياد عطالله كان قد تواصل مع جميع اللبنانيين الموجودين بين منطقتي مراكش وأغادير والذي يبلغ عددهم ٢٠٠ شخص تقريباً وجميعهم بخير.