وزير الخارجية الأوكراني: كييف "لن تنسى" المساعدات الإنسانية اليابانية

وزير الخارجية الأوكراني: كييف "لن تنسى" المساعدات الإنسانية اليابانية



شكر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا السبت نظيره الياباني يوشيماسا هاياشي على مساعدة طوكيو الإنسانية لكييف، مرحّبًا بجهود إعادة بناء الدولة التي تمزّقها الحرب منذ أكثر من عام ونصف عام.



وقال كوليبا خلال مؤتمر صحافي مشترك "أوّد أن يعلم (وزير الخارجية الياباني يوشيماسا) هاياشي وشعب اليابان بأسره أن الشعب الأوكراني سيتذكر المساعدات الإنسانية ولن ينساها أبدًا".



وأشار إلى أن اليابان "تستعدّ للمشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب".



وأضاف "ندعو الآخرين إلى حذو حذوها".



وفي وقت سابق، زار هاياشي بلدة بوتشا حيث عُثر العام الماضي على عدد كبير من جثث لمدنيين بعد انسحاب القوات الروسية منها، وفق سلطات منطقة كييف.



ونشرت الأخيرة صورًا لوزير الخارجية الياباني وهو يزور مقبرة يرقد فيها مدنيون قُتلوا خلال الغزو الروسي لأوكرانيا.



وقال كوليبا "سبق أن أظهرت (اليابان) أنها قادرة على القيام بالعديد من الأمور المهمة الأخرى في مجال الأمن"، معلنًا بدء مفاوضات بشأن الضمانات الأمنية الثنائية.



ورافق هاياشي، الذي التقى أيضًا رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ممثلون لشركات يابانية، على ما جاء في بيان لوزارة الخارجية.



وقال شميغال إنّ "الشركات اليابانية الكبرى مهتمّة بالتعاون الطويل الأمد مع أوكرانيا".



وانضمت اليابان إلى الدول الغربية لفرض عقوبات على موسكو وقدمت لأوكرانيا دعما ماليا وإنسانيا.



وأشار كوليبا إلى أنّ أوكرانيا تلقّت 7,6 مليارات دولار كمساعدات إنسانية من اليابان.



واتخذت طوكيو خطوات نادرا ما تتخذها، إذ أرسلت معدات دفاعية وعرضت استقبال أشخاص يفرون من النزاع.



لكن اليابان لم تعرض تقديم دعم عسكري لأن دستورها المعتمد بعد الحرب العالمية الثانية، يحصر قدرتها العسكرية بإجراءات دفاعية فقط.



وقال زيلينسكي مساء السبت "أنا واثق بأن الشراكة بين أوكرانيا واليابان ستصبح مثالًا يُحتذى به عالميًا".

