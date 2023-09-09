الاستخبارات الأوكرانية تقدّر عدد الجنود الروس في المناطق المحتلة بـ420 ألفا

الاستخبارات الأوكرانية تقدّر عدد الجنود الروس في المناطق المحتلة بـ420 ألفا



تنشر روسيا 420 ألف جندي في المناطق التي تحتلها في شرق أوكرانيا وجنوبها، وفق تقديرات أعلنها السبت مسؤول في الاستخبارات العسكرية في كييف.



وقال نائب رئيس الاستخبارات في وزارة الدفاع فاديم سكيبيتسكي خلال مؤتمر صحافي إن "الاتحاد الروسي نشر أكثر من 420 ألف عسكري في المناطق المحتلة موقتا بما فيها شبه جزيرة القرم" التي ضمتها موسكو اعتبارا من العام 2014.

