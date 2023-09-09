كييف: "طريق مسدود" مع مجموعة السبع حول إنشاء محكمة لمحاسبة بوتين

كييف: "طريق مسدود" مع مجموعة السبع حول إنشاء محكمة لمحاسبة بوتين



اعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن المفاوضات مع الحلفاء الغربيين في مجموعة الدول السبع حول إنشاء محكمة دولية هدفها محاسبة المسؤولين الروس، وفي مقدمهم الرئيس فلاديمير بوتين، لقيامهم بغزو أوكرانيا، وصلت "الى طريق مسدود".



وقال كوليبا في مؤتمر في كييف "نحن في ما يشبه طريقا مسدودا ويا للاسف"، مضيفا "نحن منقسمون حول هذه المسألة".



