ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في المغرب إلى أكثر من ألفي قتيل

ارتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب المغرب ليل الجمعة السبت إلى أكثر من ألفي قتيل، حتى حدود العاشرة من ليل السبت بالتوقيت المحلي (21,00 ت غ)، وفق ما أفادت وزارة الداخلية.



وأعلنت الوزارة في بيان أنه "إلى حدود الساعة العاشرة مساء، بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2012 شخصا، وعدد الجرحى 2059، وحالة 1404 منهم خطيرة".



واشارت وزارة الداخلية إلى أن غالبية الوفيات تتركز في إقليمي الحوز (1293) وتارودانت (452) الأكثر تضررا جنوبي مراكش، مؤكدة أن السلطات "تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة".