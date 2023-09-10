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إسقاط أكثر من 20 مسيّرة روسية استهدفت كييف

أخبار دولية
2023-09-10 | 00:49
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إسقاط أكثر من 20 مسيّرة روسية استهدفت كييف
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إسقاط أكثر من 20 مسيّرة روسية استهدفت كييف
أسقطت الدفاعات الجوية الاوكرانية أكثر من عشرين مسيّرة روسية كانت تستهدف كييف فجر الأحد، متحدثة عن تسجيل إصابة واحدة جراء سقوط حطام. 
     
وأوضحت الإدارة العسكرية في كييف أن "طائرات بلا طيار دخلت العاصمة في مجموعات ومن اتجاهات مختلفة"، مؤكدة أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من تدمير أكثر من عشرين طائرة بلا طيار معادية".
     
واشارت إلى أنها ستعلن لاحقا العدد الدقيق للطائرات التي أسقِطت، من دون أن تُحدد ما إذا كانت كل تلك الطائرات قد دُمرت أثناء الطيران.
     
ووفقا للمصدر نفسه، فقد تضررت شقة وسيارات بسبب سقوط حطام، وأصيب شخص واحد لكن حياته ليست في خطر، حسبما كتبت السلطات على تلغرام.
     
وأعلن سيرغي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة، أن حطام مسيّرات أسقطها الدفاع الجوي الأوكراني سقط على مناطق سفياتوشينسكي وبوديلسكي وشيفتشنكيفسكي.
     
وذكر بوبكو أن حطاما سقط على مبنى سكني في شيفتشنكيفسكي بوسط كييف ولم يتسبب في وقوع إصابات لكنه أدى إلى اندلاع حريق أخمده مالكو المبنى.
     
وفي منطقة سفياتوشينسكي غربي العاصمة، تسبب حطام في نشوب حريق في سوفكي بارك، إحدى أشهر الحدائق العامة في المدينة، حسبما قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على تلغرام. 
     
وفي بوديلسكي بوسط كييف، سقط حطام على مساحة مفتوحة، وعلى أثر ذلك عالج أطباء شخصا عانى نوبة "إجهاد حاد"، حسب كليتشكو.
     
وسقط أيضا حطام مشتعل على طريق في منطقة سولوميانسكي وفق رئيس البلدية.

أخبار دولية

روسيا

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