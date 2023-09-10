بعد 22 عاما على الهجمات... تحديد هوية اثنتين من ضحايا 11 أيلول

أعلنت السلطات الأميركية تحديد هوية اثنتين من ضحايا هجمات 11 أيلول، وذلك بعد 22 عاما على وقوعها، بالاعتماد على تقنية متطورة لتحليل الحمض النووي.



وأشارت السلطات الى أن الضحيتين، وهما رجل وامرأة، سقطتا جراء انهيار برجَي مركز التجارة العالمي في نيويورك، لكنها امتنعت عن كشف هويّتهما بناء لطلب من عائلتيهما.



بذلك، يرتفع الى 1649 عدد الذين حُدّدت هوياتهم، من أصل 2753 شخصا لقوا مصرعهم في انهيار برجَي نيويورك.



وأعرب رئيس بلدية المدينة إريك آدامز في بيان عن أمله بأن يتيح التعرف إلى الهوية "بعض الراحة لعائلات الضحيتين"، معتبرا أن تواصل الجهود لتحديد هويات القتلى يعكس "التزام المدينة الراسخ إعادة جمع كل ضحايا مركز التجارة العالمي بأحبائهم".