موسكو تدّمر ثلاثة زوارق أوكرانية سريعة في البحر الأسود

دمّرت روسيا ثلاثة زوارق عسكرية سريعة كانت تقل جنودا أوكرانيين في البحر الأسود، اتّهمتهم موسكو بالتوّجه نحو القرم.



وأفادت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام بأنه "في الجزء الغربي من البحر الأسود.. دمّر طيران القوات البحرية التابع لأسطول البحر الأسود زوارق ويلارد سي فورس العسكرية السريعة" وهي مراكب أميركية الصنع كانت تقل عناصر من القوات المسلحة الأوكرانية.