قتلى في غارات جوية في الخرطوم

قُتل 30 شخصا على الأقل جراء غارات جوية نفذها الجيش السوداني على جنوب الخرطوم، وفق مصادر محلية.



وأعلنت "لجنة المقاومة" المحلية "ارتفاع عدد ضحايا مجزرة سوق قورو بمنطقة مايو... جراء القصف الجوي الى 30 قتيلا"، موضحة أن الحالات ما زالت تتوافد إلى مستشفى بشائر.



وكانت اللجنة، وهي مجموعة شعبية تنشط في تقديم الدعم للسكان، أفادت في حصيلة سابقة عن مقتل 11 شخصا وإصابة العشرات.