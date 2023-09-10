ماكرون: نتائج قمة مجموعة العشرين المرتبطة بالمناخ "غير كافية"

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن النتائج المتعلقة بالمناخ والتي توصلت إليها دول مجموعة العشرين خلال قمتها في الهند كانت "غير كافية".



وشدد ماكرون أنه "علينا جميعا... التخلي سريعا وبشكل أسرع مما هو عليه حاليا، عن التسبب بانبعاثات الكربون"، وذلك خلال مؤتمر صحافي في ختام القمة التي استضافتها نيودلهي هذا الأسبوع.