عبد اللهيان يتسلّم أوراق اعتماد السفير السعودي الجديد لدى ايران

بعد وصول الاسبوع المقبل، أوّل سفير سعودي لدى إيران الى طهران منذ استئنافِ العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في آذار الماضي، التقى عبدالله بن سعود العنزي بوزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان وتسلّم الاخير نسخة من أوراق اعتماد السفير السعودي الجديد.