لافروف يصف قمة العشرين بأنها "ناجحة"



وصف وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف الأحد قمة العشرين بـ"الناجحة"، بعد أن امتنعت هذه المجموعة التي تضم كبرى الدول الاقتصادية في العالم عن انتقاد موسكو بشكل مباشر بسبب غزوها لأوكرانيا. وقال لافروف في مؤتمر صحافي "القمة ناجحة دون شك".



وأوضح "تمكنا من إحباط المحاولات الغربية لجعل أوكرانيا تهيمن على جدول أعمال القمة" مضيفاً أن "النص لا يذكر روسيا على الإطلاق".



وأشار لافروف إلى أن "الرئاسة الهندية نجحت فعلا في توحيد المشاركين في مجموعة العشرين الذين يمثلون جنوب" العالم لافتاً إلى أن البرازيل وجنوب إفريقيا والهند والصين تمكنت من إسماع أصواتها.



ولم يذكر قادة مجموعة العشرين الذين انقسموا بشدة إزاء الموقف الذي سيتبنونه تجاه الحرب في أوكرانيا، في الإعلان الختامي تحديدا "الهجوم" الروسي على هذا البلد.



وانتقدت كييف السبت بيان مجموعة العشرين حول الغزو الروسي، وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولنكو "ليس هناك ما يدعو مجموعة العشرين إلى الاعتزاز".



من جهته، رأى مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان أن صياغة النص، خصوصا في ما يتعلق بأوكرانيا، تنم "عن عمل جيد جدا".