المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا يلتقي المقداد ومن المقرر تحديد موعد لانعقاد جولة للجنة مناقشة الدستور

استقبل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون والوفد المرافق.



وبحسب وسائل اعلام سورية، من المقرر أن يبحث بيدرسون في إمكانية تحديد موعد لانعقاد الجولة التاسعة للجنة مناقشة الدستور، بعد توافق المشاركين في لجنة الاتصال العربية على عقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية في سلطنة عُمان بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة قبل نهاية العام الجاري.