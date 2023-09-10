متمردو الطوارق السابقون يعلنون إسقاط طائرة عسكرية في مالي

أعلنت الجماعات المسلّحة التي يغلب عليها الطوارق في شمال مالي، مساء السبت، إسقاط طائرة تابعة للجيش المالي، وذلك في سياق توتر يثير مخاوف من استئناف الأعمال العدائية بين الطرفين.



من جهته، أفاد الجيش عن وقوع "حادثة" تتعلّق بطائرة تابعة لقواته السبت في منطقة غاو.



وأشار في بيان السبت إلى وقوع "حادث جوي شمال غاو لطائرة تابعة للجيش المالي" في اليوم نفسه عند حوالى الساعة 6,15 مساء. ولم يقدم المزيد من التفاصيل.