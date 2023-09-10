حصيلة الفيضانات في اليونان ترتفع الى 14 قتيلا

ارتفعت حصيلة الفيضانات التي ضربت منطقة ثيساليا وسط اليونان الى 14 قتيلا، وفق ما أفادت فرق الإطفاء الأحد مع تواصل العثور على جثث إضافية.



وأعلنت فرق الاغاثة العثور على جثة امرأة تبلغ 88 عاما ونجلها البالغ 65 عاما قرب مدينة كارديتسا حيث تتواصل عمليات البحث والانقاذ من دون توقف.