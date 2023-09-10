السفينة "أوشن فايكينغ" تنقذ 68 مهاجراً قبالة السواحل الليبية

أنقذت السفينة "أوشن فايكينغ" التي تستأجرها منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" غير الحكومية 68 مهاجراً عالقين في المياه الدولية قبالة ليبيا الأحد، وفق ما أعلنت المنظمة الإنسانية ومقرها في فرنسا.



وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان "أنقذت سفينة أوشن فايكينغ 68 شخصاً كانوا على متن قارب خشبي من طابقين محطم غادر مدينة زوارة في ليبيا الليلة الماضية".



وأضافت "يعاني العديد منهم من دوار البحر ويتلقون العلاج حاليًا من قبل الفريق الطبي لمنظمة س أو إس ميديتيرانيه والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة أوشن فايكينغ".