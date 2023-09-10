ميلوني تؤكد أن إيطاليا لم تحسم أمرها بشأن مبادرة "حزام وطريق" الصينية





أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الأحد أن بلادها لم تحسم بعد قرارها بشأن الانسحاب من مبادرة "حزام وطريق" الاستثمارية الصينية، مشددة على أن علاقات البلدين لن تتأثر حتى في حال حصول ذلك.



وقالت ميلوني للصحافيين في ختام قمة مجموعة العشرين في نيودلهي "لم نتخذ قرارا بعد"، وذلك غداة لقائها في الهند نظيرها الصيني لي تشيانغ.



وشددت على أن العلاقات بين روما وبكين "لن تكون مهددة" في حال قررت الأولى الانسحاب من المبادرة.



ويرجح أن تقوم ميلوني بزيارة دولة الى بكين خلال الأشهر القليلة المقبلة، ويتوقع محللون أن تقوم عندها بالانسحاب من المبادرة الصينية، لكن في الوقت عينه مع امكان تعزيز اتفاقات ثنائية أخرى بين البلدين.



وقالت ميلوني الأحد إنه "سيكون من المنطقي بشكل أكبر الذهاب الى الصين حين تتوافر عناصر إضافية بشأن تعاوننا الثنائي وسبل تطويره".



