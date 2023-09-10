بايدن يرى أن الصين بدأت "تغيير بعض قواعد اللعبة"

بايدن: لا أريد احتواء الصين

رأى الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد أن الصين بدأت "تغيير بعض قواعد اللعبة"، مؤكدا في الوقت عينه أنه لا يرغب في اتباع سياسة "احتواء" بكين، مع تنامي التباينات بين القوتين العظميين في قضايا سياسية واقتصادية.



وقال بايدن: "لا أريد احتواء الصين"، متهّما إياها في الوقت عينه بـ"البدء في تغيير بعض قواعد اللعبة" في العلاقات الدولية، وذلك في مؤتمر صحافي خلال زيارة لفيتنام تهدف الى تثبيت الحضور الأميركي في هذه المنطقة من آسيا ومواجهة تنامي النفوذ الصيني.