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بايدن يؤكد لقاءه رئيس الوزراء الصيني على هامش قمة العشرين
أخبار دولية
2023-09-10 | 11:01
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بايدن يؤكد لقاءه رئيس الوزراء الصيني على هامش قمة العشرين
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد أنه التقى رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ على هامش قمة مجموعة العشرين التي استضافتها الهند في نهاية الأسبوع الحالي، وغاب عنها نظيره شي جينبينغ.
وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي في هانوي: "التقيت المسؤول الثاني" في هيكلية الحكم في الصين. وأضاف: "تحدثنا عن الاستقرار"، مشيرا الى أن الاجتماع "لم يكن صداميا على الإطلاق".
أخبار دولية
بايدن
رئيس الوزراء الصيني
لي تشيانغ
مجموعة العشرين
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