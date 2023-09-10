الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في المالديف في 30 أيلول

أعلن رئيس جزر المالديف المنتهية ولايته إبراهيم محمد صليح الأحد، أنه يبحث عن حلفاء سعياً لإعادة انتخابه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة في 30 أيلول، بعدما حل ثانيا في الجولة الأولى السبت، بحسب نتائج نهائية.



وحصل صليح (61 عاماً) على 86161 صوتاً (39,05 بالمئة)، خلف منافسه الرئيسي، رئيس بلدية العاصمة محمد مويزو (45 عاماً) الذي نال 101635 صوتاً (46,06 بالمئة من الأصوات).



وحل إلياس لبيب، المُنشق عن حزب صليح، الحزب الديموقراطي المالديفي، في المركز الثالث بحصوله على 15839 صوتًا (7,18 بالمئة). ولم يعطِ أي مؤشر الى دعم أي من المرشحَين الباقيَين في المنافسة.