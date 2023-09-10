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حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في المغرب ترتفع إلى 2122 قتيلا
أخبار دولية
2023-09-10 | 12:21
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حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في المغرب ترتفع إلى 2122 قتيلا
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق شاسعة جنوب مراكش المغربية ليل الجمعة، إلى أكثر من 2100 قتيل إلى حدود عصر الأحد، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.
وقالت الوزارة في بيان: "في حصيلة موقتة، إلى حدود الساعة الرابعة مساء (15,00 ت غ)، بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2122 شخصا". وسجلت أكبر حصيلة للضحايا في إقليم الحوز (1351) جنوب مراكش حيث تم تحديد بؤرة الزلزال.
أخبار دولية
ضحايا
الزلزال
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