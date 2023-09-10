الولايات المتحدة وفيتنام توقعان شراكة في مجال أشباه الموصلات

وقعت الولايات المتحدة وفيتنام شراكة واسعة في مجال أشباه الموصلات، بحسب بيان صدر الأحد على هامش زيارة الرئيس الاميركي جو بايدن لهذا البلد.



وأورد البيان أن الهدف هو "تطوير" قدرات فيتنام على هذا الصعيد "لصالح الصناعة الاميركية"، مشيدا بـ"قدرة (هذا البلد في جنوب شرق آسيا) على أداء دور اساسي في تأمين سلاسل توريد متينة لأشباه الموصلات".