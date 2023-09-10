حزب بوتين يتصدر نتائج الانتخابات في أربع مناطق أوكرانية ضمتها موسكو

أعلنت اللجنة الانتخابية المركزية في روسيا الاحد أن حزب "روسيا الموحدة" بزعامة الرئيس فلاديمير بوتين يتصدر نتائج الانتخابات الإقليمية التي جرت في المناطق الاوكرانية الاربع التي ضمتها موسكو.



وبحسب النتائج الأولية التي نشرت على موقع اللجنة وفي وقت تتواصل عملية فرز الاصوات، أيد الناخبون في هذه المناطق المحتلة في شرق أوكرانيا وجنوبها حزب "روسيا الموحدة".



ونددت كييف وحلفاؤها الغربيون بهذه الانتخابات مؤكدين انها "غير قانونية".