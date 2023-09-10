الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أميليا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نتانياهو يعلن عن زيارة للولايات المتحدة وجدول الأعمال لا يشمل لقاء مع بايدن

أخبار دولية
2023-09-10 | 15:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نتانياهو يعلن عن زيارة للولايات المتحدة وجدول الأعمال لا يشمل لقاء مع بايدن
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
نتانياهو يعلن عن زيارة للولايات المتحدة وجدول الأعمال لا يشمل لقاء مع بايدن

يتوجه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الى الولايات المتحدة هذا الشهر للمرة الأولى منذ اعادة انتخابه كما أعلن مكتبه الأحد، على خلفية توتر مع الرئيس الأميركي جو بايدن.
     
ويصل نتانياهو الى سان فرانسيسكو في 18 ايلول لعقد لقاءات في سيليكون فالي قبل التوجه الى نيويورك حيث سيحضر اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة بحسب بيان.
     
وقال متحدث باسم نتانياهو انه من غير المقرر عقد أي لقاء مع مسؤولين أميركيين خلال هذه الزيارة.
     
وتأتي هذه الزيارة بعد تجدد التوتر مع الولايات المتحدة. فقد دعا بايدن قادة اسرائيل الى عدم استعجال إصلاحات قضائية "مثيرة للانقسام" بشكل متزايد، نظرا إلى التحديات الأخرى التي تواجه حليف الولايات المتحدة.
     
وفي نهاية تموز، وصف البيت الأبيض إقرار البرلمان الإسرائيلي بندا رئيسيا في خطة الإصلاح يلغي إمكان نظر القضاء في "معقولية" قرارات الحكومة بأنه "مؤسف".
     
ومنذ عودته الى رئاسة الحكومة، الأكثر يمينية في تاريخ اسرائيل، في نهاية 2022، لم تتم دعوة نتانياهو الى البيت الابيض حيث استقبل الرئيس الأميركي في الآونة الاخيرة الرئيس الاسرائيلي اسحق هرتسوغ.
     
وكان البيت الأبيض أعلن في تموز ان بايدن ونتانياهو "سيلتقيان في الولايات المتحدة في وقت لاحق هذه السنة" بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.

أخبار دولية

نتانياهو

الولايات المتحدة

بايدن

LBCI التالي
موسكو تدّمر ثلاثة زوارق أوكرانية سريعة في البحر الأسود
لولا: لن يتم القبض على بوتين إذا حضر قمة مجموعة العشرين في البرازيل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-07-17

بايدن يدعو نتانياهو إلى الولايات المتحدة لعقد إجتماع

LBCI
أخبار دولية
2023-07-19

بايدن يحثّ نتانياهو على عدم "التسرّع" في الإصلاحات

LBCI
أخبار دولية
2023-07-08

بايدن: الولايات المتحدة دمرت آخر أسلحتها الكيماوية

LBCI
أخبار دولية
2023-07-07

بايدن: الولايات المتحدة دمرت آخر أسلحتها الكيماوية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:25

رئيس وزراء اليابان يعتزم إجراء تعديل وزاري

LBCI
أخبار دولية
15:39

بعد الزلزال المدمر... المغرب يوافق على عروض مساعدة من 4 دول

LBCI
أخبار دولية
15:25

رئيس الوزراء الانتقالي لفرانس برس: مهلة العامين قبل إجراء انتخابات في الغابون "هدف معقول"

LBCI
أخبار دولية
15:18

الخارجية المصرية: إتمام اثيوبيا ملء سد النهضة "إجراء أحادي ومخالفة قانونية"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
14:30

بوضعيات غريبة... شاكيرا تستعرض لياقتها البدنية (صور)

LBCI
خبر عاجل
12:49

إصابة عدد من عناصر الجيش اللبناني عند حاجز التعمير نتيجة شظايا القذائف الناتجة عن الاشتباكات في عين الحلوة

LBCI
اسرار
2023-09-09

أسرار الصحف 09-09-2023

LBCI
أخبار دولية
2023-09-09

الاتحاد الإفريقي يصبح رسميا عضوا في مجموعة العشرين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
16:34

اشتباكات مخيم عين الحلوة تابع... كيف يبدو الوضع على الأرض؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

ألمانيا بطلة العالم لكرة السلة للمرة الأولى... إليكم آخر الأخبار الرياضية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

ضرائب ورسوم بالدولار في موازنة ٢٠٢٤... فما هي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

هل يزور وفد رسمي لبناني سوريا لبدء النقاش فعليا بملف النزوح؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

محادثات فرنسية - سعودية حول لبنان... وهذا ما كشفته رندة تقي الدين للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

عند مدخل صيدا الشمالي.. خيم لإيواء من يخرج من مخيم عين الحلوة هارباً من القصف

LBCI
أخبار لبنان
13:30

صلاة عن راحة نفس الياس الحصروني... وعقيص ألمح الى مسؤولية حزب الله بالوقوف وراء مقتل

LBCI
أخبار دولية
13:26

غياب الرئيسين الصيني والروسي عن قمة العشرين.. لصالح البريكس؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

بعدما ساعد المغرب لبنان في 4 آب..لبنان يردّ الجميل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:11

انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار متوقّعة... متى يستقر الطقس؟

LBCI
منوعات
12:01

قصة حب ولدت من رحم انفجار مرفأ بيروت... وليام نون وماريا فارس يكللان حبهما بالزواج! (فيديو وصور)

LBCI
خبر عاجل
12:49

إصابة عدد من عناصر الجيش اللبناني عند حاجز التعمير نتيجة شظايا القذائف الناتجة عن الاشتباكات في عين الحلوة

LBCI
منوعات
05:18

جراحة تجميلية تتحوّل إلى مأساة... خطأ طبي يكلّف ابنة الـ17 عاماً حياتها!

LBCI
رياضة
07:53

تابعوا بعد قليل تغطية المباراة النهائية في بطولة العالم لكرة السلة بين صربيا والمانيا الى حين انطلاق المباراة الساعة 3:40 بعد الظهر على شاشة الـLB2 والبث المباشر: http://lbci.com/live

LBCI
أخبار لبنان
11:03

بيان لـ"عصبة الأنصار الإسلامية"... ماذا جاء فيه؟

LBCI
خبر عاجل
10:55

المانيا بطلة العالم لكرة السلة للمرة الاولى بعد فوزها على صربيا ٨٣-٧٧

LBCI
فنّ
06:59

برسالة مليئة بالحب... ديامان بو عبود تحتفل بعيد ميلاد زوجها هاني عادل (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More