نتانياهو يعلن عن زيارة للولايات المتحدة وجدول الأعمال لا يشمل لقاء مع بايدن

يتوجه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الى الولايات المتحدة هذا الشهر للمرة الأولى منذ اعادة انتخابه كما أعلن مكتبه الأحد، على خلفية توتر مع الرئيس الأميركي جو بايدن.



ويصل نتانياهو الى سان فرانسيسكو في 18 ايلول لعقد لقاءات في سيليكون فالي قبل التوجه الى نيويورك حيث سيحضر اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة بحسب بيان.



وقال متحدث باسم نتانياهو انه من غير المقرر عقد أي لقاء مع مسؤولين أميركيين خلال هذه الزيارة.



وتأتي هذه الزيارة بعد تجدد التوتر مع الولايات المتحدة. فقد دعا بايدن قادة اسرائيل الى عدم استعجال إصلاحات قضائية "مثيرة للانقسام" بشكل متزايد، نظرا إلى التحديات الأخرى التي تواجه حليف الولايات المتحدة.



وفي نهاية تموز، وصف البيت الأبيض إقرار البرلمان الإسرائيلي بندا رئيسيا في خطة الإصلاح يلغي إمكان نظر القضاء في "معقولية" قرارات الحكومة بأنه "مؤسف".



ومنذ عودته الى رئاسة الحكومة، الأكثر يمينية في تاريخ اسرائيل، في نهاية 2022، لم تتم دعوة نتانياهو الى البيت الابيض حيث استقبل الرئيس الأميركي في الآونة الاخيرة الرئيس الاسرائيلي اسحق هرتسوغ.



وكان البيت الأبيض أعلن في تموز ان بايدن ونتانياهو "سيلتقيان في الولايات المتحدة في وقت لاحق هذه السنة" بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.