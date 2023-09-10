الخارجية المصرية: إتمام اثيوبيا ملء سد النهضة "إجراء أحادي ومخالفة قانونية"

نددت مصر الأحد باعلان اثيوبيا أنها اتمت ملء سد النهضة الضخم على النيل الازرق، مؤكدة ان هذا الاجراء يشكل "مخالفة قانونية".



وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن "اتخاذ اثيوبيا لمثل تلك الإجراءات الأحادية يُعد تجاهلاً لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنهما المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي"، في اشارة الى مصر والسودان.