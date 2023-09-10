رئيس الوزراء الانتقالي لفرانس برس: مهلة العامين قبل إجراء انتخابات في الغابون "هدف معقول"

أعلن رئيس الوزراء الانتقالي في الغابون لوكالة فرانس برس الاحد أن مهلة العامين التي وعد بها العسكريون الذين اطاحوا الرئيس علي بونغو قبل اجراء انتخابات حرة هي "هدف معقول".



وقال المدني ريمون ندونغ سيما الذي عينه العسكريون: "من الجيد التصويب على هدف معقول عبر القول: نأمل أن نرى نجاحا للعملية خلال 24 شهرا لنتمكن من العودة الى انتخابات"، مضيفا أن هذه الفترة الزمنية يمكن "ان تزيد او تنقص في شكل طفيف".



وفي 30 آب، اطاح الجيش علي بونغو بعيد اعلان إعادة انتخابه في اقتراع اعتبر العسكريون والمعارضة أنه مزور.



وبعد تنصيبه رئيسا انتقاليا، وعد الجنرال بريس اوليغي نغيما بتسليم السلطة للمدنيين عبر انتخابات في ختام مرحلة لم يحدد سقفا زمنيا لها.