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رئيس وزراء اليابان يعتزم إجراء تعديل وزاري

أخبار دولية
2023-09-10 | 17:25
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رئيس وزراء اليابان يعتزم إجراء تعديل وزاري
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رئيس وزراء اليابان يعتزم إجراء تعديل وزاري

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الأحد عزمه إجراء تعديل وزاري في حكومته بحلول الأربعاء. 
     
وأشار الزعيم المحافظ من نيودلهي حيث يشارك في قمة مجموعة العشرين الى أنه يخطط لإصدار حزمة اقتصادية جديدة بهدف مساعدة الأسر اليابانية على مواجهة التضخم. 
     
وقال كيشيدا في مؤتمر صحافي في العاصمة الهندية: "بعد عودتي إلى اليابان في وقت مبكر الاثنين، سأقوم بالتنسيق مع الأشخاص المعنيين لإصدار تعيينات في مناصب قيادية ومناصب وزارية في الحزب (الحاكم)". 
     
وأضاف: "أريد حماية الناس من ارتفاع الأسعار مع تنشيط اتجاه زيادة الأجور وتوسيع الاستثمارات". 
     
وتابع: "أريد تنفيذ حزمة اقتصادية جريئة مدعومة بموازنة ضرورية، ونحن بحاجة إلى القيام بذلك بشكل عاجل جدا". ولم يقدم كيشيدا المزيد من التفاصيل. 
     
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يحاول فيه كيشيدا رفع شعبيته المتراجعة وكذلك مكانته داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم قبل انتخابات قيادة الحزب العام المقبل. 
     
وفي المؤتمر الصحافي، دعا كيشيدا الصين مجددا إلى إلغاء الحظر الذي فرضته على استيراد المأكولات البحرية اليابانية في آب بعد أن بدأت طوكيو بتصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية.

أخبار دولية

اليابان

فوميو كيشيدا

تعديل وزاري

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