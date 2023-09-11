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واشنطن وهانوي تحذّران من "التهديد أو استخدام القوة" في بحر الصين الجنوبي

أخبار دولية
2023-09-11 | 01:20
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واشنطن وهانوي تحذّران من &quot;التهديد أو استخدام القوة&quot; في بحر الصين الجنوبي
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واشنطن وهانوي تحذّران من "التهديد أو استخدام القوة" في بحر الصين الجنوبي
حذّرت واشنطن وهانوي من "التهديد أو استخدام القوة" في بحر الصين الجنوبي، الذي يشهد توترات متصاعدة مع بكين، وذلك في بيان خلال زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن الى فيتنام.
     
وأكد بايدن وزعيم الحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام نغوين فو ترونغ، في بيان مشترك، "دعمهما الراسخ للحل السلمي للخلافات وفق القانون الدولي من دون التهديد أو استخدام القوة"، دعيا الى "تجارة مشروعة من دون عوائق في بحر الصين الجنوبي".

أخبار دولية

واشنطن

هانوي

بحر الصين الجنوبي

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