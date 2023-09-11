الصين ترفض بشدة الإتهامات بالتجسس على بريطانيا

الصين ترفض بشدة الإتهامات بالتجسس على بريطانيا

رفضت وزارة الخارجية الصينية الإثنين بشدة الإتهامات بالتجسس في بريطانيا، وذلك بعد تقارير عن توقيف شخصين في المملكة المتحدة بتهمة التجسس لصالحها.



وقالت المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن "الزعم بأن الصين تقوم بالتجسس على المملكة المتحدة لا أساس له وترفضه الصين بشكل حازم".

