العثور على جثة الطيار الثاني لمروحية تحطمت قبالة سواحل الإمارات

العثور على جثة الطيار الثاني لمروحية تحطمت قبالة سواحل الإمارات

عثرت فرق البحث الإماراتية على جثة الطيار الثاني من طاقم مروحية تحطمت قبالة سواحل البلاد أثناء رحلة تدريب مساء الخميس، وفق ما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإثنين.



وكان طياران أحدهما مصري والثاني من جنوب إفريقيا على متن مروحية من طراز Bell 212 تابعة لشركة إيروغلف (Aerogulf) عندما تحطمت قبالة سواحل إمارة أم القيوين بعد إقلاعها من مطار آل مكتوم الدولي في جنوب دبي، بحسب الهيئة. وقد عثر على جثة أحدهما بعد ظهر الجمعة، واستمرت عمليات البحث عن الثاني في عطلة نهاية الأسبوع.



ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام" عن الهيئة إعلانها عن "عثور فرق البحث على جثمان الطيار الثاني من أفراد طاقم الطائرة العمودية التابعة لشركة إيروغلف والتي سقطت قبالة سواحل إمارة أم القيوين أثناء رحلة تدريب ليلية مساء الخميس".



وأكدت أن التحقيقات في أسباب الحادثة لا تزال "قيد الإجراء".