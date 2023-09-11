زلزال المغرب: فرنسا تعلن عن مساعدة قدرها خمسة ملايين يورو للمنظمات غير الحكومية

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الإثنين تقديم مساعدة بقيمة خمسة ملايين يورو للمنظمات غير الحكومية المشاركة حاليًا في عمليات الإغاثة في المغرب بعد الزلزال.وقالت كولونا لشبكة "بي إف إم تي في" التلفزيونية إن المغرب بلد ذو سيادة ويعود له أن ينظم عمليات الإغاثة، مشيرة إلى أن الرباط لم ترفض أي مساعدة ولا سيما من جانب باريس.