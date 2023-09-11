وفد إسرائيلي يجري أول زيارة معلنة إلى السعودية لحضور اجتماع لليونيسكو

يشارك وفد إسرائيلي في اجتماع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) يُعقد في الرياض، وفق ما أفاد مسؤول إسرائيلي وكالة فرانس برس، في أول زيارة معلنة الى المملكة التي لا تربطها بالدولة علاقات دبلوماسية.



وقال مسؤول إسرائيلي طلب عدم الكشف عن اسمه: "نحن مسرورون بوجودنا في الرياض. إنها خطوة أولى جيدة"، مضيفا "نشكر اليونسكو والسلطات السعودية".