أوكرانيا تعلن إستعادة السيطرة على منصة لاستخراج النفط في البحر الأسود

أوكرانيا تعلن إستعادة السيطرة على منصة لاستخراج النفط في البحر الأسود

أعلنت كييف الإثنين أن قواتها استعادت السيطرة على منصة لاستخراج النفط والغاز في البحر الأسود كانت تسيطر عليها موسكو منذ عام 2015.



وأفاد بيان من المخابرات العسكرية في كييف بأن "أوكرانيا تستعيد السيطرة على ما تسمى منصة فايشكي-بويكا"، مشيرة إلى أنه "خلال إحدى مراحل العملية، دارت معركة بين زوارق تحمل قوات خاصة أوكرانية وطائرة مقاتلة روسية من طراز سو-30 أصيبت وأجبرت على التراجع".