حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في المغرب ترتفع إلى 2497 قتيلًا

حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في المغرب ترتفع إلى 2497 قتيلًا

إرتفعت حصيلة الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب ليل الجمعة إلى 2497 قتيلًا على الأقل، وفق حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الداخلية الإثنين.



وقالت الوزارة في بيان: "في حصيلة محينة، إلى حدود الساعة العاشرة (9:00 ت غ) من يوم الإثنين، بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2497 شخصًا وعدد الجرحى 2476".