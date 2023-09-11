طهران تأمل في نقل أصولها المجمدة "خلال أيام" ضمن صفقة تبادل سجناء مع واشنطن

أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني أن ايران تأمل في إنهاء نقل ستة مليارات دولار مجمدة في كوريا الجنوبية "في الأيام المقبلة" في إطار الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة في آب للافراج عن سجناء.



وقال كنعاني في مؤتمر صحافي "نأمل في ان ينجز النقل في الأيام المقبلة وان تتمكن ايران من الوصول الكامل الى أصولها".