ثلاث هزات أرضية فجر الاثنين في العراق

سجّلت الهيئة العامة العراقية للرصد الزلزالي ثلاث هزات أرضية فجر الاثنين في محافظتي دُهوك وكركوك بدون وقوع خسائر مادية أو بشرية.



وبحسب الهيئة فإن الهزة الاولى التي ضربت شمال شرقي دُهوك اتت بقوة اربعة فاصل ثماني درجات على مقياس ريختر ، اما الهزتان الثانية والثالثة فوقعتا عند الحدود العراقية التركية وأتتا بقوة اربعة فاصل ستة، وثلاثة فاصل واحد على مقياس ريختر وشعر بها السكان بشكل متفاوت.



ودعت هيئة رصد الزلازل الى أخذ الحيطة والحذر والإبتعاد عن الشائعات والاخبار الكاذبة خصوصاً بعد حال الهلع الذي ضرب السكان في اعقاب نزولهم الى الشوارع ليلاً.