توقيع 20 اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري ومصرفي وتكنولوجي بين السعودية والهند

في الهند، لقاءٌ سعودي- هندي، جمع ولي العهد السعوديّ محمد بن سلمان برئيس الوزراء الهندي.



وقد تمّ التوقيع على 20 اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري ومصرفي وتكنولوجي بين البلدين، ضمن مساعيهما لتعزيز التقارب المشترك.



وشهد ولي عهد السعودية، افتتاح أعمال منتدى الاستثمار السعودي - الهندي، ومن المتوقع أن يصلَ عددُ الاتفاقيات الموقعة خلال المنتدى إلى حوالي 40 اتفاقية في مختلف المجالات.