كيم جونغ أون سيزور روسيا "في الأيام المقبلة"

أعلنت الرئاسة الروسية الاثنين أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سيجري زيارة إلى روسيا "في الأيام المقبلة" بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وذكرت وسائل إعلام رسمية في بيونغ يانغ أن كيم سيعقد اجتماع قمة مع بوتين خلال الزيارة.



وقال الكرملين في بيان إن زعيم جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية كيم جونغ أون سيجري "بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، "زيارة رسمية للاتحاد الروسي في الأيام المقبلة".