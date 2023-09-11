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150 قتيلًا على الأقل جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في ليبيا

أخبار دولية
2023-09-11 | 08:11
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150 قتيلًا على الأقل جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في ليبيا
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150 قتيلًا على الأقل جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في ليبيا

150 قتيلًا على الأقل جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في ليبيا

لقي 150 شخصًا على الأقل حتفهم جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة هطلت على شرق ليبيا خلال الأيام الماضية، وفق ما أفاد مسؤول وكالة فرانس برس الإثنين.
     
وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد مسعود لوكالة فرانس برس: "قتل 150 شخصًا على الأقل جراء الفيضانات والسيول التي خلفها إعصار دانيال في درنة ومناطق الجبل الأخضر وضواحي المرج غير الأضرار المادية الضخمة التي أصابت الممتلكات العامة والخاصة".
     
ولفت إلى أن رئيس وزراء الحكومة التي تتّخذ من شرق ليبيا مقرا أسامة حمّاد ورئيس لجنة إنقاذ ووزراء آخرين توجّهوا إلى درنة لمعاينة الأضرار.
     
أعلنت حكومة حماد المنافسة للحكومة الإنتقالية المعترف بها دوليًا والمدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، درنة منطقة منكوبة الإثنين.
     
ووصف خبراء العاصفة دانيال التي ضربت أيضًا أجزاء من اليونان وتركيا وبلغاريا في الأيام الأخيرة حيث أسفرت عن سقوط 27 قتيلًا على الأقل بأنها شديدة للغاية من حيث كمية المياه التي تساقطت في غضون 24 ساعة.
     
وضربت العاصفة شرق ليبيا بعد ظهر الأحد، لا سيما بلدة الجبل الأخضر الساحلية إضافة إلى بنغازي حيث تم الإعلان عن حظر تجول وإغلاق للمدارس لأيام.
     
كما تم نشر فرق الإنقاذ في درنة الواقعة على بعد نحو 900 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس.
     
وتقع المدينة التي تعد 100 ألف نسمة في وادي نهر يحمل الإسم ذاته.
     
وأعلن مسعود فقدان سلطات شرق ليبيا الإتصال بتسعة جنود خلال عمليات الإنقاذ في درنة.

أخبار دولية

فيضانات

ليبيا

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